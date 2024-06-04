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Gündem BM'den ABD Başkanı Biden'ın kararına tepki
Gündem

BM'den ABD Başkanı Biden'ın kararına tepki

Yeniakit Publisher
2024-06-04 23:05:00 -
BM'den ABD Başkanı Biden'ın kararına tepki

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino, Biden'ın ABD-Meksika sınırı kararnamesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Sığınma talep etme temel bir insan hakkıdır" dedi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden'ın ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatmasıyla ilgili bir soruyu cevaplayan Nino, açıklamanın çok yeni olduğunu, daha detaylı incelemeleri gerektiğini söyledi.

"Sığınma talep etme temel bir insan hakkıdır"

Nino, diğer taraftan konuya ilişkin temel prensipleri bulunduğunu belirterek, "Sığınma talep etme temel bir insan hakkıdır." dedi.

İhtiyacı olanların sığınmaya ulaşımının büyük öneme sahip olduğuna işaret eden Nino, ülkelerinde zulme uğrama korkusu taşıyan kişilerin güvenli bölgeye erişimi olması gerektiğini vurguladı.

Biden, ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatan başkanlık kararnamesini imzalayarak, Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki en önemli tartışmalardan sınır güvenliği konusunda bugüne kadarki en dikkat çekici adımını atmıştı.
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