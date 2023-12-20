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Dünya BM'den ABD Başkanı Biden'a Gazze çağrısı
Dünya

BM'den ABD Başkanı Biden'a Gazze çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-12-20 19:43:00 - 2023-12-20 19:46:18
BM'den ABD Başkanı Biden'a Gazze çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, ABD Başkanı Joe Biden'a İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına durdurmak için müdahale etmesi çağrısında bulunarak, “Her geçen gün, insanlığın ve uluslararası hukuka dayalı düzenin tabutuna bir çivi daha çakılıyor” dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, ABD Başkanı Joe Biden'a İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına durdurmak için müdahale etmesi çağrısında bulundu.

Albanese yaptığı açıklamada, "Başkan Biden, lütfen Gazze'de masum sivillere yönelik bu anlamsız katliamın durdurulması için müdahale edin. Uluslararası toplumun İsrail'in imha kampanyasını durdurmak için harekete geçmediği her geçen gün, insanlığın ve uluslararası hukuka dayalı düzenin tabutuna bir çivi daha çakılıyor" dedi.

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