BM'deki Gazze kararının ardından Hamas'tan ilk açıklama

BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze Şeridi’nde Ramazan ayı boyunca kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin derhal ve şartsız olarak serbest bırakılmasını talep eden kararın kabul edilmesi, Hamas tarafından memnuniyetle karşılandı.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, tüm İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesini sağlayacak kalıcı bir ateşkese ulaşılmasının gerekliliği vurgulanarak, her iki taraftaki mahkumların serbest bırakılmasına yol açacak acil bir mahkum takası sürecine girmeye hazır olunduğu aktarıldı.

Filistinlilerin hareket özgürlüğünün ve Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde insani yardıma erişimin önemine vurgu yapılan açıklamada, Güvenlik Konseyi’ne İsrail'e ateşkese uyması ve savaşı durdurması için baskı yapması çağrısında bulunuldu. Açıklamada, Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen bir devlet kurma hakkı ile uluslararası kararlar ve uluslararası hukuk uyarınca geri dönüş ve kendi geleceğini tayin hakkı olduğuna dikkat çekildi.

“İsrail'e haydut bir devlet olarak muamele etmek uluslararası toplumun görevidir"

Hamas Siyasi Büro Üyesi Basem Naim ise, BM Güvenlik Konseyi kararını "önemli ve anlamlı" olarak değerlendirerek, şu anda önemli olanın uluslararası toplumun İsrail'i bu kararı uygulamaya zorlamak için nasıl çalıştığını görmek olduğunu aktardı.

İsrail’in alıkoyduğu 7 binden fazla Filistinliyi esir olarak görmediğini ifade eden Naim, "İsrailliler tarafından kaçırılmış en az 7 bin Filistinli var ve biz bunların hepsini rehine olarak görüyoruz. Eğer rehinelerin serbest bırakılması gerekiyorsa, bu her iki taraf için de uygulanmalı. Kararı memnuniyetle karşıladık, ancak İsrail'i zorlamak, bu çifte standardı sona erdirmek ve İsrail'e haydut bir devlet olarak muamele etmek uluslararası toplumun görevidir" dedi.

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