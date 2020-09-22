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Dünya BM’de konuşan Trump koronavirüs nedeniyle Çin’i suçladı
Dünya

BM’de konuşan Trump koronavirüs nedeniyle Çin’i suçladı

BMGK’da dünyaya hitap eden ABD Başkanı Donald Trump, “Çin Virüsü” olarak nitelediği koronavirüs nedeniyle Pekin yönetimini suçladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 19:20:00 -
BM’de konuşan Trump koronavirüs nedeniyle Çin’i suçladı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla video konferans ile düzenlendi. Başta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere dünya liderleri, genel kurula video konferans ile katılarak dünyaya seslendi. ABD Başkanı Donald Trump da genel kurul toplantısında hazır bulundu.

Konuşmasına Trump, koronavirüs salgını nedeniyle Çin’e ağır ithamlarda bulundu.

Daha önce de kullandığı, eleştirilere neden olan “Çin Virüsü” tabirini yeniden kullanan Trump, Pekin yönetimini virüsü yaymakla suçladı.

Ülkesinin koronavirüs ile mücadelesini olağanüstü olarak yorumlayan ABD Başkanı Trump, Çin’in salgın başında kendi sınırları içerisinde iç uçuşlarını kapatırken yurt dışı uçuşları kapatmadığını ve hastalığı dünyaya yaydığını söyledi.

Koronavirüs ile mücadelede büyük önem taşıyan aşı çalışmalarına da değinen Trump, “Aşıyı bulacağız” dedi.

Orduların gücünü sayısal değerlerden ibaret zanneden Donald Trump, ABD ordusunun, dünyanın en güçlü ordusu olduğunu savundu. Trump, “Şu anda daha önce olduğumuzdan çok güçlüyüz” diye konuştu.

Ayrıca ABD Başkanı Trump, ülkesinin her zaman insan haklarını koruduğunu iddia etti. Orta Doğu’da pek çok ülkeye barış getirdiklerini savunan ABD Başkanı, Afganistan için de aynısının olacağını ileri sürdü.

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