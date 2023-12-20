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Gündem BM'de Gazze oylaması 3. kez ertelendi! Yine ABD'nin talebiyle...
Gündem

BM'de Gazze oylaması 3. kez ertelendi! Yine ABD'nin talebiyle...

Yeniakit Publisher
2023-12-20 22:01:00 - 2023-12-20 22:03:00
BM'de Gazze oylaması 3. kez ertelendi! Yine ABD'nin talebiyle...

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde Gazze için yapılması beklenen oylama 3. kez ertelendi.

BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze Şeridi’nde "düşmanlıkların geçici olarak durdurulmasına yönelik acil adımlar atılması" ve "Gazze Şeridi'nin tamamına hızlı, güvenli ve engelsiz şekilde insani yardımların ulaştırılması" çağrısında bulunulan karar tasarısına yönelik oylama 3’üncü kez ertelendi.

BM Güvenlik Konseyi, Gazze Şeridi konusunda yine uzlaşamadı.

Oylamanın yarın yapılması beklenirken, bugünkü ertelemenin ABD’nin talebi üzerine gerçekleştiği ifade edildi.

Söz konusu oylama geçtiğimiz pazartesi gününden bu yana erteleniyor.

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