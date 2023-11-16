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Dünya BM'de Gazze kararı 12 ülke lehte oy kullandı! Rusya ve ABD'nin kararı şaşırttı
Dünya

BM'de Gazze kararı 12 ülke lehte oy kullandı! Rusya ve ABD'nin kararı şaşırttı

Yeniakit Publisher
2023-11-16 00:24:00 -
BM'de Gazze kararı 12 ülke lehte oy kullandı! Rusya ve ABD'nin kararı şaşırttı

Gazze Şeridi’nde 'genişletilmiş insani duraklamalar' talep eden karar tasarısı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde kabul edildi. İlginç olan birbirine düşman olan Rusya ve ABD'nin çekimser kalması oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde yapılan oylamada, Gazze Şeridi’nde “genişletilmiş insani duraklamalar” talep eden karar tasarısı kabul edildi. Oylamada 12 ülke lehte oy kullanırken, Rusya, ABD ve İngiltere ise çekimser kaldı.

Rusya, ABD ve İngiltere çekimser kaldı

Ukrayna savaşı nedeni ile birbirine düşman olan Rusya - ABD ve İngiltere'nin çekimser kalması dikkat çekti.

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