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Dünya BM'de Gazze istifası!
Dünya

BM'de Gazze istifası!

Yeniakit Publisher
2023-11-01 15:51:00 -
BM'de Gazze istifası!

Birleşmiş Milletler'de (BM) çalışan üst düzey bir diplomat olan Craig Mokhiber, Filistinlilerin soykırıma uğradığını söyleyerek istifa etti.

Birleşmiş Milletler'de (BM) çalışan üst düzey bir diplomat olan Craig Mokhiber, Filistinlilerin soykırıma uğradığını söyleyerek istifa etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği New York Ofisi Direktörü Craig Mokhiber, istifa mektubunda, "Bir kez daha gözlerimiz önünde bir soykırım yaşanıyor ve bizim BM olarak bunu durdurabilecek gücümüz yok. Yaşananlar tam anlamıyla bir soykırımdır. ABD, İngiltere ve Avrupa'nın büyük bir bölümü bu dehşet verici saldırılarda suç ortağıdır. Bu hükümetler yalnızca Cenevre Sözleşmelerindeki yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddetmiyor, aynı zamanda İsrail'e silah temin ediyor, istihbarat sağlıyor, siyasi ve diplomatik destek sağlıyor." ifadelerini kullandı.

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