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Gündem

BM'de 5 ülke birleşti! Türkiye karşıtı skandal teklif

Beş ülkenin BM Sekreterliğine sözlü bildirimlerde bulunarak Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmanın Birleşmiş Milletler'de kabul edilmemesini talep ettiği skandal teklif ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 15:33:00 -
BM'de 5 ülke birleşti! Türkiye karşıtı skandal teklif

Türkiye ile Libya arasında "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı Muhtırası" ve "Askeri İşbirliği Mutabakatı Muhtırası" başlıklı iki anlaşmanın imzalanması sonrası 5 ülkenin  BM Sekreterliğine sözlü bildirimlerde bulunarak Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmanın Birleşmiş Milletler'de kabul edilmemesini talep ettiği ortaya çıktı.

BM'de kabul edilmesini talep ettiler

Mısır haber sitesi MENA'nın BM kaynaklarından aldığı bilgilere göre; Beş ülkenin BM Sekreterliğine sözlü bildirimlerde bulunarak Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmanın Birleşmiş Milletler'de kabul edilmemesini talep ettiği belirtildi.

Star.com.tr'de yer alan habere göre uluslararası meşruiyete sahip Libya hükümeti ile imzalanan anlaşmanın "yasadışı" olduğunu ileri süren 5 ülkenin Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır, Suudi Arabistan ve Bahreyn'in olduğu ifade edildi.

 

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