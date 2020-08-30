BMC’nin zırhlı araçlarının son durağı Somali oldu

Ana görevi personel taşıyıcı olan Kirpi, farklı varyasyonlarda üretilip ambulans, komuta kontrol ve benzeri roller üstlenebiliyor. Araç, gayri nizami harp şartlarında gösterdiği başarıyla birçok olayda güvenlik güçlerinin hayatını korudu. Mehmetçiğin ayak bastığı her noktada güvenle kullanılan Kirpi’den Türkiye’nin yanı sıra Tunus, Türkmenistan ile Katar gibi dost ve müttefik ülkeler de yararlanıyor.

Yüzde 70 yerli

Yerlilik oranı yüzde 70 seviyesinde olan Kirpi, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında maruz kaldığı saldırı ve operasyonlarda askeri birlikleri güvenle taşıyarak kendini ispatladı. Ülke savunması yanında yapılan ihracata da olumlu katkıda bulundu. Kirpi’nin yeni versiyonu Kirpi II ise başta Türkiye olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin farklı ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.