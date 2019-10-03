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BMC’nin Tuğra’sı yollara damgasını vuracak

Geçen yıl Almanya’da yapılan dünya lansmanının ardından şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Türkiye’de tanıtımı gerçekleştirilen Tuğra, BMC’yi karayollarında da şaha kaldıracak.

03 Ekim 2019 Perşembe 10:52
BMC’nin Tuğra’sı yollara damgasını vuracak

Filo ve özel satışların yıl sonuna doğru perakende olarak süreceğinin müjdesini veren BMC Yönetim Kurulu üyesi Taha Yasin Öztürk, yol haritalarıyla ilgili şu mesajları verdi: ’’Ülkemize güveniyoruz ve Türkiye’nin yerli ve milli markası olarak 2023 hedeflerine ulaşması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu sene sonuna kadar kamyon ve çekicilerimizden 500 adet üretmeyi planlıyoruz. 2020 yılı hedefimiz yurt içi için 2 bin, yurt dışı için 500 adede ulaşmak. BMC olarak bizleri dört gözle bekleyen sevdalılarımız için piyasada ses getirecek kendi finansal çözümlerimizi hazırladık. Önümüzdeki yıl öncelikle ülkemizde ve ardından Doğu-Batı Avrupa ve Balkanlar’da hızla yeni bayi ağımızı tamamlamayı ve ardından yakın coğrafyamız, Türk cumhuriyetleri, Afrika ve Asya ülkelerinde agresif büyümeyi planlıyoruz. Bu bölgelerin ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Her bölgenin pazar ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı yaklaşımlarla ve her segmente uygun araç ailemizle hedefimiz olan dünya markası olma yolunda hızla ilerlemeye devam ediyoruz.

BMC Tuğra ailesi büyüyor

Çekici, yol ve inşaat serilerinden oluşan yeni BMC Tuğra Kamyon Ailesi, yepyeni ve stratejik tasarımıyla kamyon ve çekicilere yönelik tüm beklentilere cevap verme iddiasıyla oluşturuldu. Osmanlı’da “Padişah mührü” anlamına gelen Tuğra, modern, kentli ve şık bir kimliğin temsilcisi olarak konumlandırıldı. Tuğra’nın çekici serisinde 2, yol serisinde 3 ve inşaat serisinde 2 farklı konfigürasyonu bulunuyor.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 10:52
  1. BMC Yönetim Kurulu üyesi Taha Yasin Öztürk
  2. BMC
  3. Türk cumhuriyetleri
  4. Afrika
  5. Asya
  6. BMC Tuğra Kamyon Ailesi
  7. Padişah mührü
  8. Osmanlı
  9. Tuğra

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