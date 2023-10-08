BMC'nin otobüsü ASELSAN ile elektriklendi

BMC ve ASELSAN işbirliği ürünü elektrikli otobüs, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Expo Center'da düzenlenen dünyanın önde gelen ticari araç buluşmalarından Busworld Europe'ta tanıtıldı.

BMC'nin bünyesinde bulunduğu Tosyalı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, lansman törenindeki konuşmasında, holding olarak çeşitli alanların yanında Türk taşıt endüstrisine de yatırım yaptıklarını söyledi.

ASELSAN ile güçlerini birleştirerek bu alanda çok güzel eserler kazandıracaklarını vurgulayan Tosyalı, "Gelişmiş inovatif teknolojilerin kullanılacağı yeni taşıtları tüketicilerle buluşturacağız. Hidrojene yatırım yaparken solar teknolojilerdeki lider yatırımcı durumumuz, çelik yatırımlarımız devam edecek. ASELSAN işbirliği çok daha güzel müjdelerin habercisi olacak." dedi.

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik de şirket olarak 70 kilovattan 7 megavata kadar motorlar ürettiklerini ifade etti.

Çelik, iki firmanın işbirlikteliğiyle 12 metrelik BMC otobüsünün elektrifikasyonunu sağlayacaklarını söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO