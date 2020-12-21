  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BMC'den Azerbaycan'a büyük çıkarma
Ekonomi

BMC'den Azerbaycan'a büyük çıkarma

BMC ile Bakü Nakliyat Ajansı arasında imzalanan yeni otobüs anlaşması kapsamında CNG'li otobüsler 2021'de teslim edilecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 17:15:00 -
BMC'den Azerbaycan'a büyük çıkarma

Türkiye'nin ticari araç üreticilerinden BMC, Azerbaycan'a yeni otobüs ihracatı gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a yaptığı resmi ziyarette Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısının ardından çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı. Bu anlaşmalardan biri de BMC ile Bakü Nakliyat Ajansı (Bakü Nakliyat Agitliği/BNA) arasında yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yeni otobüs anlaşması kapsamında BMC, 2021 yılında Bakü'ye toplamda 320 sıkıştırılmış doğal gazlı (Compressed Natural Gas-CNG) otobüs teslimatı gerçekleştirecek.

BNA heyeti anlaşmanın imzalanmasının hemen ardından BMC İzmir Pınarbaşı Tesisleri’ne ziyarette bulundu. Heyet, BMC otobüslerini yerinde inceleyerek test etti.

BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk ve BNA Başkanı Vusal Kerimli, ziyaret sırasında "Sağlıklı Gelecek ve Ebedi Kardeşlik" sloganıyla iki ülke kardeşliğine vurgu ve Karabağ Zaferi'nin anısına barış ve zaferin sembolü zeytin ağaçları dikti.

Avrupa'nın "En İyi Tasarım Ödülü"nün sahibi olan BMC otobüsleri, ileri teknolojiyle üretilirken hem sürücü hem de yolcular için yüksek güvenlik ve konfor sunuyor. Yüksek manevra kabiliyetiyle şehrin en dar sokaklarında bile rahatça ulaşım imkanı sunan otobüsler, aynı zamanda CNG kullanımıyla çevre dostu ulaşım imkanı sağlıyor.

BMC'nin ürettiği otobüsler bir süredir Azerbaycan'ın ulaştırma sektöründe sorumluluklar üstleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyanın karanlığa gömüleceği iddia ediliyordu! 21 Aralık için açıklanan 'Büyük Kavuşum' gerçekleşiyor
Dünya

Dünyanın karanlığa gömüleceği iddia ediliyordu! 21 Aralık için açıklanan 'Büyük Kavuşum' gerçekleşiyor

Satürn ve Jüpiter'in 'büyük kavuşum'u bu gece gerçekleşiyor. Söz konusu olay dünya gündemini uzun süredir meşgul ediyor. Kimilerine göre dün..
Dünya 3 Ocak’a kilitlendi! 'İran'ı vururuz'
Dünya

Dünya 3 Ocak’a kilitlendi! 'İran'ı vururuz'

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, İran'ın Kasım Süleymani'nin intikamını alması halinde yanıt vermeye hazır olduk..
Azerbaycan Milletvekili Dr. Aziz Alekberli’den Akit’e çarpıcı açıklama: Zengezur ile Türk dünyası birleşecek
Dünya

Azerbaycan Milletvekili Dr. Aziz Alekberli’den Akit’e çarpıcı açıklama: Zengezur ile Türk dünyası birleşecek

Aynı zamanda Batı Azerbaycan Topluluğu Başkanı olan Alekberli, kadim Azeri toprağı olan ve Türk dünyası ile Türkiye’nin arasına saplanmış bi..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay