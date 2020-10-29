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Aktüel BM, Yemen'deki taraflara kadınları müzakere heyetlerine dahil etme çağrısında bulundu
Aktüel

BM, Yemen'deki taraflara kadınları müzakere heyetlerine dahil etme çağrısında bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-29 18:36:06 -
BM, Yemen'deki taraflara kadınları müzakere heyetlerine dahil etme çağrısında bulundu

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'deki tarafları, müzakere heyetlerinde kadınlara da yer vermeye davet etti.

BM Özel Temsilcisi Griffiths, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Yemenli kadınların aktifliği, yorulmak bilmeyen çabaları ve savaşı sona erdirme girişimlerinin ilham ve umut kaynağı olduğunu belirtti.

Griffiths, bürosunun, müzakerelerde tüm Yemenlilerin temsil edilmesi, kadınların müzakere heyetlerine dahil edilmesi için Yemenli gruplarla etkileşime devam ettiğini dile getirdi.

Yemen'de sürdürülebilir barışa ulaşmak için kadın, barış ve güvenlik gündeminin uygulanmasının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Griffiths, kapsamlı bir ateşkes ve siyasi anlaşmaya toplumsal cinsiyet eşitliğini getirmeyi amaçlayan tüm ortak çabaları desteklemeye hazır olduklarını kaydetti.

BM, Yemen'de çatışmaların durması ve tarafların müzakere masasına oturması için uzun süredir çalışmalar yürütse de bu konuda henüz ciddi bir adım atılamadı.

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