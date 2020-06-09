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Dünya

BM: Yemen'de Kovid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 25'i hayatını kaybediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen'de yeni tip koronavirüse yakalananların yaklaşık yüzde 25'inin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 07:32:00 -
BM: Yemen'de Kovid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 25'i hayatını kaybediyor

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yemen makamlarının ilk vakanın görüldüğü 10 Nisan'dan geçen cumartesiye kadar ülkede 486 vaka görüldüğünü ve bunlardan 112'sinin de vefat ettiğini açıkladığına işaret edildi.

 

 

Ölüm oranının yüzde 24.77 gibi endişe verici rakamlara ulaştığına değinilen açıklamada, kesinleşmiş vakaların yüzde 75'inin erkek ve 45-59 yaş grubu kişilerden oluştuğu aktarıldı.

Aden'in 130 vaka ile salgının yayılması bakımından ilk sırada yer aldığı, onu 126 vakayla Hadramevt'in izlediği belirtilen açıklamada, raporların, ülkede yüzlerce kişinin Kovid-19 benzeri semptomlarla vefat ettiğini gösterdiği kaydedildi.

 

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