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Aktüel BM, Yemen'de ekim ayından beri 139 sivilin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı
Aktüel

BM, Yemen'de ekim ayından beri 139 sivilin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-12-06 00:07:19 -
BM, Yemen'de ekim ayından beri 139 sivilin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in batısındaki Hudeyde ilinde Ekim 2020'den beri 139 sivilin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, son aylarda Hudeyde'de çatışmaların arttığı belirtildi.

İl genelinde ekim ayında 74, kasımda da 49 sivilin öldüğü ve yaralandığı ifade edilen açıklamada, bunlardan kaçının öldüğü ve kaçının yaralandığı bilgisine yer verilmedi.

Açıklamada, 3 Aralık'ta Hudeyde'de İhvan Sabit Sanayi ve Ticaret Kompleksi'ne top atışlarıyla düzenlenen saldırıda ise 6 sivil işçinin öldüğü, 10 işçinin yaralandığı bildirildi.

Yemen'de orduya bağlı Amalika Tugayından 3 Aralık'ta yapılan açıklamada, Husi milislerin, Hudeyde'de İhvan Sabit Sanayi ve Ticaret Kompleksi'ne top atışlarıyla düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 sivilin yaşamını yitirdiği, 7 sivilin yaralandığı kaydedilmişti.

BM'nin açıklamasında, Yemen'de çatışan tarafların, sivillere yönelik, uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal eden ve ayrım gözetmeyen saldırıları durdurması gerektiği vurgulandı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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