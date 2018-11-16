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BM yaptırımları kaldırdı! Türkiye'den ilk açıklama

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Eritre'ye yönelik yaptırımlarını kaldırması sonrası Türkiye'den ilk açıklama geldi.

16 Kasım 2018 Cuma 19:52
BM yaptırımları kaldırdı! Türkiye'den ilk açıklama

Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Eritre'ye yönelik yaptırım kararını kaldırmasını memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Eritre'ye yönelik yaptırımların BMGK'nın oy birliğiyle aldığı kararla kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu kararın, Eritre'nin ve Afrika Boynuzu bölgesinin istikrar ve refahının artırılması yönündeki çabalara katkı sağlamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

BMGK, 14 Kasım'da, Eritre'ye yönelik silah ambargosu ve seyahat yasağını da içeren yaptırımları oy birliği ile kaldırmıştı.

10 yıllık yasak kalktı

Karar, Afrika Boynuzu ülkeleri Etiyopya ve Eritre arasındaki 20 yıllık ihtilafa son veren barış anlaşmasın imzalanmasının ardından alındı.

BMGK, 2009'dan beri Eritre'ye Somali'deki El-Kaide bağlantılı Eş-Şebab terör örgütüne destek verdiği iddiaları nedeniyle yaptırım uyguluyordu.

Kararla, Eritre'ye yaklaşık on yıldır uygulanan seyahat yasağı, bazı kurum ve kişilerin mal varlıklarının dondurulması ve silah ambargosu kaldırılmış oldu.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 19:52
  1. Türkiye
  2. Eritre

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