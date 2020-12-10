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Dünya BM uyardı! Ancak 500 bin yılda bir görülüyor
Dünya

BM uyardı! Ancak 500 bin yılda bir görülüyor

Avustralya'da normal şartlarda 500 bin yılda bir karşılaşılacak derecede sıcak bir ilk baharın yaşandığı belirtildi. Veriler sonra Birleşmiş Milletler'den de uyarı geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 16:16:00 -
BM uyardı! Ancak 500 bin yılda bir görülüyor

Guardian gazetesinin haberine göre, yapılan analizler, Avustralya'da 2020 ilkbaharının, iklim değişikliği faktörü olmasaydı, 500 bin yılda bir görülebileceğini ortaya koydu.

Analiz, Ulusal Çevre Bilimi programının Yeryüzü Sistemleri ve İklim Değişikliği Merkezi tarafından yayımlandı.

Hem gözlem hem de iklim modeli verilerine dayanılarak yapılan çalışma ayrıca sıcaklığın Avustralya'da gelecek yıllarda daha da artacağı ve rekor seviyeye ulaşacağı öngörüsünde bulundu.

Avustralya Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, 2020 ilkbaharında yaşanan sıcaklığın, 1910 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.

Avustralya'nın Sydney kentinde de kasım ayında rekor gece sıcaklığı kaydedilmişti. Sydney'de 29 Kasım'da en düşük gece sıcaklığı 25,4 olmuştu.

BM'den kritik uyarı 

Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP), BM İklim Zirvesi öncesi küresel ısınma ile ilgili hazırlanan raporda, Kovid-19 nedeniyle sera gazı emisyonlarının azalmasına ve uluslararası toplumun verdiği mücadele sözlerine rağmen küresel ısınmanın bu yüzyılın sonuna kadar 3 santigrat derecenin üstüne çıkacağı tahmininde bulunuldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP), BM İklim Zirvesi öncesi küresel ısınma ile ilgili hazırlanan raporu yayımladı. Yayınlanan rapora göre karbondioksit emisyonlarında koronavirüsün (Covid-19) neden olduğu düşüşe rağmen 21. yüzyılda sıcaklık artışı 3 dereye doğru ilerlediği ifade edildi.

Küresel ısınmayı 2030 yılına kadar 2 derecenin altında tutmak için uluslararası toplumun çevre dostu enerjilere ve ağaçlandırmaya yönelmesi, ayrıca başka ekolojik önlemler de alması gerektiği vurgulanan raporda, iklime zarar veren sera gazı emisyonunun 2030'a kadar yüzde 25 oranında azaltılabileceği ve ısınmanın 1,5 derecede durdurulması hedefine ulaşılabileceğine dikkat çekildi.

Raporda, 21. yüzyılın ikinci yarısına kadar net sıfır emisyon hedefini belirleyen ülke sayısının artması, ‘önemli ve cesaret verici bir gelişme’ olarak değerlendiriliyor. 

Yeşil ekonomiye dikkat çekildi 

Öte yandan, UNEP Başkanı Inger Andersen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Uluslararası iklim koruma çabalarıyla Paris İklim Anlaşması'ndaki hedeflerin hala birbirinden çok uzakta olduğunu açıkladı. Andersen, ölçümlerin yapılmasından bu yana, 2020'nin en sıcak yazın yaşandığı yıl olarak kayıtlara geçtiğini vurguladı.

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