Ankara Valiliği duyurdu: Çeşitli suçlardan aranan 1020 kişi yakalandı

Doğu’da dev bağlantı adım adım tamamlanıyor! Bakan tarih verdi, gözler artık o güne çevrildi!

Fondaş medyanın palavrası yine elinde patladı: Bir gün domates, bir gün patates, şimdi de kuru fasulye

Şişli’nin göbeğinde skandal! Soruşturma başlatıldı! Heykel Kafalılardan Müslümanlara Saldırı

Gençler sordu konuklar cevapladı! Erkan Tan ile Söz Meydanı’na yoğun ilgi

İsrail Meclisi'nde korkak Yahudi yardım çağrısı yaptı.’Türkiye’yi durdurun’

Rüşvet, tehdit şantaj… İsrail ve Eurovision arasında neler geçmiş neler

İmamoğlu destekçisi akademisyenler Cüneyt Özdemir’i çıldırttı: Ağlayacaksanız oynamayalım medya maymunları

Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başörtülü olduğu olduğu için linç edilen kadınları nasıl unutabiliriz?
BM, UNRWA'nın görev süresini 3 yıl daha uzattı

BM, UNRWA'nın görev süresini 3 yıl daha uzattı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) görev süresini 3 yıl daha uzattı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) görev süresini 3 yıl daha uzattı.

BM Genel Kurulunda UNRWA'nın görev süresine ilişkin oylama yapıldı.

Oylamada, 151 ülke UNRWA'nın görev süresinin 3 yıl daha uzatılması için "evet" oyu kullanırken, ABD ve İsrail'in de aralarında bulunduğu 10 ülke "hayır" oyu verdi, 14 ülke de "çekimser" kaldı.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "BM Genel Kurulunun UNRWA'nın görev süresini 3 yıllığına uzatma yönündeki ezici çoğunluğunu takdir ediyorum." ifadesini kullandı.

Lazzarini, bu oylama sonucunun, dünya genelindeki insanların Filistinli mültecilerle olan geniş dayanışmasını yansıttığını belirtti.

Bunun, uluslararası toplumun, Filistinli mültecilerin yıllardır süren sıkıntılarına adil ve kalıcı bir çözüm bulunana kadar ihtiyaçlarını destekleme sorumluluğunun da bir göstergesi olduğuna işaret eden Lazzarini, "Bu oylamanın, görev süresinin yerine getirilmesini sağlamak için gerçek bir bağlılığa ve uygun kaynaklara dönüştürülmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

 

SİYONİST REJİMİN İDDİALARI!

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 75 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

İşgal yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarıyla eş zamanlı olarak UNRWA'ya karşı karalama kampanyası başlatırken, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan Ajansın, 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla kapatılması gerektiğini savunuyor.

Kaynak: AA

