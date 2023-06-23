BM, Ukrayna'daki çocuk hakları ihlalleri nedeniyle Rusya'yı 'utanç listesi'ne aldı

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna işgalinde çocuk haklarını ihlal ettiği gerekçesi ile Rusya'yı 'utanç listesine' aldı.

Fransız haber ajansı AFP tarafından görülen yıllık raporda Rus ordusunun yanı sıra listeye Wagner gibi bölgede faaliyet gösteren paralı asker grupları da dahil edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres raporda 2022 yılında "Ukrayna'da çocuklara karşı işlenen çok sayıda ağır ihlal" yaşandığı bilgisi karşısında "dehşete düştüğünü" söyledi.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göer Perşembe günü Güvenlik Konseyi üyelerine dağıtılan ve gelecek hafta kamuoyuna sunulacak raporda Guterres, "Özellikle okullara, hastanelere ve korunan personele yönelik çok sayıda saldırı ve Rus güçleri ile bağlantılı silahlı gruplara atfedilen çok sayıda çocuğun öldürülmesi ve sakat bırakılması karşısında şok oldum" dedi.

Belgelere göre geçen yıl Ukrayna'da 477 çocuk öldürüldü; bu ölümlerin 136'sı Rus güçleri ve bağlı gruplara, 80'i ise Ukrayna silahlı kuvvetlerine atfedildi. Raporda, 518'i Rus güçleri ve bağlı gruplar, 175'i de Ukrayna güçleri tarafından olmak üzere 909 çocuğun da sakat bırakıldığı belirtildi.

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