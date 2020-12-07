  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel BM Temsilcisinden Yemenli taraflara "anlaşma" çağrısı
Aktüel

BM Temsilcisinden Yemenli taraflara "anlaşma" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 18:14:12 -
BM Temsilcisinden Yemenli taraflara "anlaşma" çağrısı

ADEN (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemenli taraflara, savaşı sonlandıracak bir anlaşmaya varma çağrısında bulundu.

Griffiths, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yemen'de silahların susmasının ve barış ile uzlaşı yolunda ilerlemenin zamanı geldi." ifadesini kullandı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, çatışmanın taraflarının Yemenlilerin çıkarını öncelemesi ve savaşı sonlandıracak bir anlaşmaya varması gerektiğini vurguladı.

BM, Yemen krizinin çözümü için yıllardır diplomatik düzeyde girişimlerde bulunuyor ancak bu girişimlerden şu ana kadar bir sonuç alınamadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Osmanlı mirası! Milyarlarca dolarlık altın rezervi bulundu
Ekonomi

Osmanlı mirası! Milyarlarca dolarlık altın rezervi bulundu

Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu Söğüt'te milyarlarca dolarlık altın rezervi bulundu.

Suudi Prens Turki el Faysal toplantıda İsrail'i yerin dibine gömdü
Dünya

Suudi Prens Turki el Faysal toplantıda İsrail'i yerin dibine gömdü

İsrail ve Suudi Arabistan'da normalleşme olacağının iddia edildiği bir dönemde İsrail Dışişleri Bakanının olduğu bir toplantıda konuşan Suud..
Yunanistan'dan Türkiye'ye ağır tahrik! Cevabımız gecikmedi
Gündem

Yunanistan'dan Türkiye'ye ağır tahrik! Cevabımız gecikmedi

Atina yönetimi,10-11 Aralık’taki kritik AB Liderler Zirvesi öncesinde Lozan’a aykırı şekilde Girit adasının güneydoğusunda ‘askeri eğitim’ g..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay