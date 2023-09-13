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Dünya BM, Sudan'daki acı tabloyu açıkladı
Dünya

BM, Sudan'daki acı tabloyu açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-09-13 22:39:00 -
BM, Sudan'daki acı tabloyu açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar nedeniyle en az 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 5 milyon kişinin ise evlerini terk ettiğini açıkladı.

BM Güvenlik Konseyi'nde Sudan'daki gelişmeler ele alındı. Görevinden ayrılacağını duyuran BM Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı ve Genel Sekreter'in Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, BM Güvenlik Konseyi'ndeki son beyanını yaptı.

Sudan'daki tarafların uluslararası toplumun uyarılarını dinlemediğine dikkati çeken Perthes, "Eğer taraflar çok kez yapılan itidal çağrılarına kulak verseydi ve diyaloğu tercih etseydi, çatışma engellenebilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Perthes, çatışmanın başlangıcından bu yana ülkede en az 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Gerçek sayıların çok daha yüksek olabileceğine dikkati çeken Perthes, çatışmadaki tarafların insan hakları ve uluslararası insani hukuku ihlal ettiğini dile getirdi.

Yerinden edilen sivil sayısı 5 milyona ulaştı

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths adına konuşma yapan Operasyonlar ve Savunma Birimi Direktörü Edem Wosornu ise ülkede yerinden edilen sivil sayısının 5 milyona ulaştığına dikkati çekti.
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Bunun her ay yaklaşık 1 milyon kişinin yerinden edildiğini gösterdiğini aktaran Wosornu, Sudan içinde 4,1 milyon kişinin yerinden edildiğini söyledi.

Wosornu, yaklaşık 1 milyon kişinin ise komşu ülkelere geçiş yaptığını duyurdu.

Sadece çatışmaların can kaybına yol açmadığını ifade eden Wosornu, sağlık sisteminin tamamen çökmesinin de önemli bir etken olduğunu dile getirdi.

Wosornu, "Acil önlem alınmaması halinde durum tahmin edilemez şekilde kötüleşecek." uyarısında bulundu.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan sözlü savaş ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli kentlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Kaynak: AA

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