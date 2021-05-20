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Gündem BM raporu ortaya koydu! Terör örgütü YPG/PKK'dan büyük kalleşlik
Gündem

BM raporu ortaya koydu! Terör örgütü YPG/PKK'dan büyük kalleşlik

Birleşmiş Milletler (BM) raporunda, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de çocukları savaştırmaya ve kullanmaya devam ettiği bir kez daha ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 15:13:00 -
BM raporu ortaya koydu! Terör örgütü YPG/PKK'dan büyük kalleşlik

AA muhabiri, Temmuz 2018-Haziran 2020'de Suriye'de çocuklara yönelik ihlallerin belgelendiği raporu inceledi.

Rapora göre, çocukları savaşçı, okulları mühimmat deposu yaptığı daha önce de BM raporlarına giren YPG/PKK, söz konusu ihlallerine devam etti. Suriye'de çocuklar geçen 2 yılda da silahlı gruplarca kullanıldı ve savaştırıldı.

Suriye'de söz konusu dönemde 400'den fazla çocuk örgüt tarafından savaşçı olarak kullanıldı, silahlı gruplar çocuklara karşı kaçırma, tecavüz, savaştırma gibi 4 bin 700'den fazla ihlal gerçekleştirdi.

Bu dönemde 2 bin 700'den fazla çocuk da hava saldırıları, savaş kalıntısı patlayıcılar ve kara bombardımanında hayatını kaybetti ya da sakat kaldı. 117'si kız çocuğu olmak üzere 1423 çocuk yaygın ve sistematik şekilde silahlı gruplarca kullanılırken, 250'si 15 yaş altı 1388 çocuk ise savaştırıldı.

YPG, 318 çocuğu, örgütün kadın kolu YPJ ise 99 çocuğu alıkoyarak savaştırdı. Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK, "bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması" için BM ile anlaşma imzalamasına rağmen çocukları savaşçı olarak kullanmaya devam etti.

YPG/PKK, BM ile Haziran 2019'da yaptığı anlaşmanın ardından 23'ü 15 yaş altı 149 çocuğu daha savaşçı olarak kullandı.

Heyet Tahrir Şam da 2018-2020'de İdlib, Halep ve Hama'da yaşları 10'a kadar inen çocuk savaşçı sayısını yüzde 36 artırdı, örgütün çocuk savaşçı sayısı 2020'nin ilk yarısında 187'ye çıktı.

Silahlı muhalif gruplar ise bazı durumlarda çocukları iki haftalık eğitimlerin ardından Libya'ya gönderdi, 15 ve 16 yaşlarında iki erkek çocuğuna Libya'ya gitmeleri için 3'er bin dolar ve konaklama vadedildi.

Rejim güçleri ve rejim yanlısı milisler de 23 çocuğu savaşçı olarak kullandı.

YPG/PKK, ayrıca Haseke'de aralarında 9 yaşında erkek çocuklarının olduğu 150 çocuğu terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiaları yüzünden alıkoyarak özgürlüklerinden mahrum bıraktı.

Çocuklara yönelik cinsel taciz ve cinsel şiddet suçları ise en fazla DEAŞ tarafından işlenirken, YPG/PKK ile bağlantılı 15 yaşında bir erkek çocuğu da Ocak 2019'da bir örgüt mensubunun tecavüzüne uğradı.

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