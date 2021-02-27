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Dünya BM raportöründen ABD'ye Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ne yaptırım çağrısı
Dünya

BM raportöründen ABD'ye Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ne yaptırım çağrısı

Callamard, ABD'nin Kaşıkçı cinayeti raporunu açıklamasının ardından, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kişisel mal varlıklarına ilişkin yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 07:50:00 -
BM raportöründen ABD'ye Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ne yaptırım çağrısı

Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, ABD'nin Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin istihbarat raporunu açıklamasının ardından, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yaptırım uygulanması çağrısı yaptı.

Callamard, yazılı açıklamasında, Veliaht Prens ve Kaşıkçı cinayetindeki diğer sorumluların kişisel mal varlıklarına ilişkin yaptırım uygulanması gerektiğini ifade etti.

Cemal Kaşıkçı'nın infaz emrini verenlerin cezalandırılmasının adaletin yerine getirilmesinde önemli bir adım olduğunu belirten Callamard, devlet başkanı olmayan Veliaht Prens'e sivil davalar açılabileceğini kaydetti.

ABD istihbaratının hazırladığı raporda, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onaylayan kişinin Veliaht Prens Muhammed bin Selman olduğu açıklanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise raporun açıklanmasının ardından başta Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olmak üzere Suud yönetimine muhalif kişileri tehdit ettikleri belirlenen 76 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım uyguladıklarını söylemişti.

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