BM Raportörü: 'İsrail çocukları öldürerek bir halkı yok etmeye çalışıyor'
Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, siyonist işgal rejiminin "çocukları katlederek bir halkı yok etmeye çalıştığını" söyledi.
Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, siyonist işgal rejiminin "çocukları katlederek bir halkı yok etmeye çalıştığını" söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, X sosyal medya hesabından siyonist işgal rejiminin Gazze'de binlerce çocuğu şehid etmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.
BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana şehid edilen çocuk sayısının son 4 yılda dünya genelinde yaşanan savaşlarda öldürülen çocukların sayısının toplamından fazla olduğu yönündeki açıklamasını yorumlayan Albanese, "israil, Philadelphia büyüklüğündeki bir toprak parçasında, son 4 yılda dünya çapındaki tüm çatışmaların toplamından daha fazla çocuğu 5 ayda öldürdü." dedi.
Albanese "israil (Gazze'de çocukları öldürerek) bir halkı kökünden yok ediyor." ifadesini kullandı.
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