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Dünya BM Libya’yı yönetecek isimlerin listesini yayınladı
Dünya

BM Libya’yı yönetecek isimlerin listesini yayınladı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), 24 Aralık'ta yapılacak seçimlere kadar Libya'yı yönetecek olan geçici hükümette görev almak isteyen isimleri açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 00:01:00 -
BM Libya’yı yönetecek isimlerin listesini yayınladı

UNSMIL'den yapılan açıklamaya göre, seçimlere kadar ülkeyi geçici olarak yönetecek yürütme otoritesini oluşturan Başkanlık Konseyi için 24, Başbakanlık için de 21 aday bulunuyor.

Geçici yürütme otoritesi, Başkanlık Konseyi (başkan ve iki yardımcısı) ve Başbakanlık makamlarından oluşuyor.

Başkanlık Konseyi üyeleri ve Başbakan olmak üzere 4 yöneticinin yer alacağı yeni geçici hükümete seçilecek isimler, BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun 75 üyesi tarafından 1-5 Şubat tarihlerinde Cenevre'de yapılacak oylamayla belirlenecek.

Başkanlık Konseyi adayları, Arapça alfabetik sırayla şu isimlerden oluşuyor:

1. Idris Süleyman Ahmed el-Kaid

2. Usame Cuveyli

3. Esad Muhammed Zhayyo

4. Halid el-Saih

5. Halid Ammar el-Mişri

6. Selame Ibrahim el-Guveyyil

7. Süleyman Avad

8. El-Şerif el-Vafi

9. Selahaddin en-Nemruş

10. Tarık Abdullah el-Aştar

11. Abdurahman Muhammed Ebu el-Kasım el-Belazi

12. Abdurrahim Ali Muhammed el-Şeybani

13. Abdullah Hüseyin el-Lafi

14. Abdulmecid Gays Seyf el-Nasr

15. Akile Salih

16. Ali Ebu el-Hucub

17. Ali Mahmud Buhayrallah

18. Ömar Mehdi Ebuşrida

19. Mecide Vefti

20. Muhammed el-Kammudi el-Hafi

21. Muhammed Hassan Süleyman el-Bergasi

22. Muhamad Menfi

23. Mustafa Abdülhamid Dallaf

24. Musa el-Koni

Başbakanlığa aday olanlar da Arapça alfabetik sırayla şöyle:

1. Amal Carray

2. Ahmed Ömer Ahmed Muaytik

3. Usame el-Seyd

4. İman Kişir

5. Cemal Ebubekir Ümran Ebugureyn

6. El-Hermeyn Muhammed el-Hermeyn

7. Halid Muhammed Abdullah Guveyl

8. Dau Abdullah Ebu Duveyha

9. Atıf Milud el-Hasiya

10. Abdulhamid Muhammed Dibeybe

11. Abdurrahim Muhtar el-Muntasır

12. Abdurrezzak Ahmed Abdulkadir

13. Osman Abdulcelil Muhammed

14. Fethullah Hüseyin Abdulkerim Muhammed

15. Fethi Ali Abdusselam Başağa

16. Fadıl el-Emin

17. Muhammed el-Ensari

18. Muhammed Abdullatif el-Muntasır

19. Muhammed Muin Mansur el-Kikhiya

20. Muftah Hamadi

21. Hişam Abdullah Ebu Şuveykat

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