BM Libya Özel Temsilcisi Jn Kubi Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Libya Özel Temsilcisi ve BM Libya Destek Misyonu Başkanı Jn Kubi’in 2-3 Mart 2021 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini bildirdi.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Libya Özel Temsilcisi ve BM Libya Destek Misyonu Başkanı Jn Kubi 2-3 Mart 2021 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir” denildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından kabul edilecek olan Kubi ile BM kolaylaştırıcılığında Libyalılar arasında devam eden siyasi sürece ve yeni geçici hükümetin teşkiline ilişkin güncel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.