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Gündem BM Libya Özel Temsilcisi Jn Kubi Türkiye'ye geliyor
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BM Libya Özel Temsilcisi Jn Kubi Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Libya Özel Temsilcisi ve BM Libya Destek Misyonu Başkanı Jn Kubi’in 2-3 Mart 2021 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 16:36:00 - 2021-03-01 16:49:38
BM Libya Özel Temsilcisi Jn Kubi Türkiye'ye geliyor

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Libya Özel Temsilcisi ve BM Libya Destek Misyonu Başkanı Jn Kubi 2-3 Mart 2021 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir” denildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından kabul edilecek olan Kubi ile BM kolaylaştırıcılığında Libyalılar arasında devam eden siyasi sürece ve yeni geçici hükümetin teşkiline ilişkin güncel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

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