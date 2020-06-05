BM: Kovid-19 salgını Mali'deki insani durumu ve güvenliği zora soktu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Genel Sekteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Mali ve Sahra bölgesindeki insani durumu daha da zorlaştırdığı uyarısında bulundu.

Genel Sekreter Guterres, BM Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu raporda, salgınının halen 757 bin kişinin açlıkla, 3,5 milyon kişinin ise gıda güvenliği problemiyle karşı karşıya olduğu Mali'deki insani durumu daha da zora soktuğunu, gelecek aylarda 1,3 milyon kişinin daha gıda sıkıntısı yaşamasının beklediğini belirtti.

Guterres ayrıca ülkenin orta ve kuzey kesimlerinde sivillere, güvenlik güçlerine ve BM Barışı Koruma Gücüne yönelik terör saldırılarının sürdürdüğünü, ayrıca bölgede El Kaide ve DEAŞ'a bağlı terör grupları arasındaki hakimiyet mücadelesinin de bölgedeki güvenlik durumunu olumsuz etkilediğini belirtti.

Mali, kuzeydeki Tuareglerin 2012'de merkezi hükümete karşı ayaklanmasının ardından istikrarasızlığa sürüklenmiş, ortaya çıkan güç boşluğundan faydalanan El Kaide militanları ülkenin büyük bölümünde kontrolü ele geçirmişti.

Fransa öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 2013'te düzenlediği askeri operasyonun ardından örgüt bölgedeki hakimiyetini kaybetse de kırsal bölgelerde gizlenen, farklı gruplarla bağlantılı militanlar terör saldırılarına devam ediyor.