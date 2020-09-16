BM Koordinatörü Mladenov, Gazze'de Hamas yetkilileriyle "İsrail ablukasını" görüştü

GAZZE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Gazze Şeridi'nde Hamas yetkilileriyle "bölgeye uygulanan abluka ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular" meselesini görüştü.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'yi ziyaret eden Mladenov'un, İsrail ablukasının Gazze Şeridi üzerindeki etkilerini hafifletmede BM'nin rolünü ele almak için Hamas yönetimiyle görüştüğünü söyledi.

Kasım, görüşmelerde Mladenov'a, Tel Aviv'in izlediği politika nedeniyle özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların karşılaştığı sorunlar başta olmak üzere Filistin halkının çektiği sıkıntıların iletildiğini aktardı.

Sözcü, söz konusu görüşmenin Gazze Şeridi'ne uygulanan İsrail ablukasının kaldırılması için Hamas'ın taraflarla yürüttüğü çabaların bir parçası olduğunu ifade etti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.