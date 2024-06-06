BM katliamı böyle açıkladı: İsrail'in vurduğu okulda 6 bin sivil vardı!
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail’in vurduğu El-Sardi Okulu'na ilişkin açıklamada bulundu.
İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor.
Bölgenin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda yerinden edilmiş binlerce Filistinli sivilin sığındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) ait 3 katlı El-Sardi Okulu'na saldırı düzenleyen katil İsrail ordusu onlarca sivilin ölümüne yol açtı.
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini saldırının ardından yaptığı açıklamada, okulun önceden haber verilmeksizin vurulduğunu belirtti. Lazzarini, “Okul vurulduğunda yerinden edilmiş 6 bin kişiyi barındırıyordu” dedi.
Siyonist İsrail askerlerinin Filistinliler için sığınak olan okula girdiği iddialarının şok edici olduğunu belirten Lazzarini, “Ancak bu iddiaları doğrulamamız mümkün değildir. BM binalarına saldırmak, hedef almak veya askeri amaçlarla kullanmak Uluslararası İnsancıl Hukuk’un açıkça göz ardı edilmesidir. BM personeli, tesisleri ve operasyonları her zaman korunmalıdır” ifadelerini kullandı.