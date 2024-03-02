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Dünya BM: İsrail’in UNRWA yalanı da patladı
Dünya

BM: İsrail’in UNRWA yalanı da patladı

Yeniakit Publisher
2024-03-02 14:19:00 -
BM: İsrail’in UNRWA yalanı da patladı

İsrail, çalışmalarından rahatsız olduğu UNRWA’nın Gazze’deki bir ok merkezine saldırı düzenleyip kullanılmaz hale getirdi.

Terörist İsrailli yetkililerin, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personelinin 7 Ekim 2023 saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarına şu ana kadar herhangi bir kanıt sunmadığı belirtildi. İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, BM İç Gözetim Hizmetleri Ofisi (OIOS) tarafından İsrail’in iddialarına ilişkin yapılan ön raporu gören diplomatların, iddiaların ilk kez ortaya atılmasından bu yana “İsrail’den gelen yeni bir kanıtın bulunmadığını” söylediği kaydedildi. Haberde, söz konusu iddialara ilişkin görüşlerine yer verilen BM Sözcüsü Stephane Dujarric’in iddialara ilişkin “soruşturmanın İsrail’den henüz doğrulayıcı bir materyal almadığını” doğruladığı aktarıldı.

Amerika ve Batılı ülkeler İsrail yalanıyla yardımı kesmişlerdi

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950’den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor. İsrail’in Filistinlilere yardımların kesilmesi için uydurduğu yalan sonrası ABD, İngiltere, Almanya, İsviçre, Kanada ve İtalya’nın da bulunduğu çok sayıda ülke, UNRWA’ya para yardımını askıya almıştı.

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