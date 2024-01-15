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Dünya BM İsrail'in soysuzluğunu bir kez daha ifşa etti
Dünya

BM İsrail'in soysuzluğunu bir kez daha ifşa etti

Yeniakit Publisher
2024-01-15 06:45:00 -
BM İsrail'in soysuzluğunu bir kez daha ifşa etti

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yardımların girmesini engellediğini belirterek, Mısır'ın 7 Ekim'den bu yana Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı kapatmadığının altını çizdi.

Lazzari'ni, Mısır hükümetine yakın el-Kahire el-İhbariyye kanalına yaptığı açıklamada, Gazze'deki duruma ilişkin konuştu.

BM yetkilisi, "Mısır tarafı, olayların başlamasından bu yana Refah Sınır Kapısını bir gün bile kapatmadı. Gazze Şeridi'ne yardımların ulaştırılmasını aksatan ve engelleyen diğer tarafın (İsrail) uygulamalarıdır." ifadesini kullandı.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, İsrail'in ayrım gözetmeyen saldırılarına dikkati çekerek, "Dünya, İsrail ölüm makinesinin masumları katletmesinin canlı şahidi oldu." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 968 Filistinli öldürüldü, 60 bin 582 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 188’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 522 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 350 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

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