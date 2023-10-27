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Gündem BM İsrail katliamını dünyaya duyurdu! 'Gazze'nin dış dünya ile bağlantısı kesildi'
Gündem

BM İsrail katliamını dünyaya duyurdu! 'Gazze'nin dış dünya ile bağlantısı kesildi'

Yeniakit Publisher
2023-10-27 22:48:00 -
BM İsrail katliamını dünyaya duyurdu! 'Gazze'nin dış dünya ile bağlantısı kesildi'

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, "Yoğun bombardıman nedeniyle Gazze'nin dış dünya ile bağlantısı kesildi. Savaşların kuralları vardır. Siviller korunmalı." ifadesini kullandı.

Hastings, X sosyal medya platformundan İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'ye ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazze'nin yoğun bombardıman nedeniyle dış dünya ile bağlantısının kesildiğini belirten Hastings, şunları kaydetti:

"Hastane hizmetleri ve insani yardım operasyonları iletişim, enerji, yiyecek, su ve ilaçlar olmadan devam edemez. Sağlık çalışanları, gazeteciler ve BM personeli de dahil sivillerin güvenliği ciddi risk altında. Savaşların kuralları vardır. Siviller korunmalı."

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çok yoğun saldırıları nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmuştu.

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