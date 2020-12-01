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Aktüel BM, İran'da 75 bin çocuğun vatandaşlık hakkı kazanmasından memnun
Aktüel

BM, İran'da 75 bin çocuğun vatandaşlık hakkı kazanmasından memnun

Yeniakit Publisher
2020-12-01 20:00:35 -
BM, İran'da 75 bin çocuğun vatandaşlık hakkı kazanmasından memnun

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), İran'da yabancı uyruklu erkeklerle evli İranlı kadınlardan doğan yaklaşık 75 bin çocuğun, İran vatandaşı olma hakkını kazanmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) sözcülerinden Babar Baloch, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Şimdiye kadar vatandaşlık başvuruları kabul edilen 10 bin çocuktan ilk başvuru yapanlar geçen ay, 'Şinasname​​​​​​​' olarak bilinen ve uzun zamandır bekledikleri İran kimlik belgelerini aldılar." dedi.

Baloch, İran'da geçen yıl kabul edilen bir yasayla, anneleri İranlı babaları ise yabancı uyruklu olan 75 bine yakın 18 yaşın altındaki çocuğun kimlik belgesi almaya hak kazanmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Yasaya göre, 18 yaşın üstündeki çocuklar ise başvuruyu doğrudan kendileri yapabilecek.

İranlı annelerin çocuklarının İran vatandaşlığı hakkına sahip olması için ülkedeki insan hakları akitvistleri uzun yıllardır mücadele veriyordu.



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