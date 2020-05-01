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Dünya

BM Hafter milislerini suçladı

2020'nin ilk çeyreğinde Libya'da 64 sivil ölümü ve 67 sivilin de çeşitli şekilde yaralanması hakkında açıklamalarda bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliği (UNSMİL), kanlı saldırıları yapanların Hafter'e bağlı milisler olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 04:30:00 -
BM Hafter milislerini suçladı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliği (UNSMİL), tarafından yapılan açıklamada, geçen yılın son çeyreğine göre sivil ölümlerinde bu yılın aynı döneminde yüzde 45 artış yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, siviller arasındaki can kayıplarının en önemli sebepleri alandaki çatışmalar, öldürme hedefli operasyonlar, hava saldırıları ve patlayıcı maddeler şeklinde sıralandı.

Sivillerden 64 kişin ölümüne, 67 kişinin de yaralanmasına yol açtığı belirtilen saldırıların belgelendiği ifade edilen açıklamada, bunun sorumluluğunun Hafter'e bağlı milislerde olduğu ve ayrıca sivil yerleşim bölgelerine gelişigüzel top atışları, füze saldırıları düzenledikleri belirtildi.

Açıklamada, çekişen tüm taraflara derhal tüm askeri operasyonları durdurmaları ve Kovid-19'la mücadele için yönetimlere fırsat verilmesi çağrısı yapıldı.

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