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Dünya BM Güvenlik Konseyi'nden Suriye açıklaması: Türkiye üzerinden...
Dünya

BM Güvenlik Konseyi'nden Suriye açıklaması: Türkiye üzerinden...

BM Güvenlik Konseyi, Türkiye üzerinden kuzeybatı Suriye'ye sınır ötesi yardım sevkiyatını 6 ay daha uzattı.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 19:43:00 - 2023-01-09 19:46:34
BM Güvenlik Konseyi'nden Suriye açıklaması: Türkiye üzerinden...

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, kuzeybatı Suriye'ye insani yardım ulaştırılması için Türkiye'deki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın kullanılmasına izin veren kararı 6 ay daha uzattı.

15 üyeli BM Güvenlik Konseyi, Türkiye üzerinden 10 Temmuz'a kadar yaklaşık 4 milyon kişiye insani yardım ulaştırılmasına izin veren kararı oybirliğiyle kabul etti.

Yalnızca bir sınır kapısından yardım gidiyor

BM'ye göre, 2023'te yaklaşık 15,3 milyon insan (çatışmanın başladığı 2011'den bu yana en yüksek sayı) insani koruma ve yardıma ihtiyaç duyacak.

BM Güvenlik Konseyinin 2014'te kabul ettiği karar tasarısına göre Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyor. Halihazırda yalnızca Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden gıda ve ilaç yardımı ulaştırılıyor.

 

 

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