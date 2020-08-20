  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel BM Güvenlik Konseyi'nden Mali'deki darbeye kınama
Aktüel

BM Güvenlik Konseyi'nden Mali'deki darbeye kınama

Yeniakit Publisher
2020-08-20 00:15:32 -
BM Güvenlik Konseyi'nden Mali'deki darbeye kınama

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Mali'deki darbeyle ilgili yaptığı çevrimiçi toplantısında kınama kararı alındığı açıklandı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) resmi internet sayfasında yapılan duyuruda, ''Güvenlik Konseyi üyeleri Mali'deki son gelişmelerle ilgili derin endişelerini dile getirdiler. 18 Ağustos 2020'de Mali'nin Kati kentinde meydana gelen ve Cumhurbaşkanı, Başbakan ve birkaç hükümet üyesinin bazı isyancılar tarafından tutuklanmasına yol açan isyanı şiddetle kınadılar.'' ifadelerine yer verildi.

''Hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etme ve anayasal düzene dönüş'' vurgusu yapılan bildiride, Mali'deki askerlere, gözaltına aldıkları tüm görevlileri güvenli bir şekilde ve derhal serbest bırakma ve vakit kaybetmeden kışlalarına dönme çağrısı yapıldı.

BMGK'nin, Mali'deki Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) ve Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) girişimlerini ve arabuluculuk çabalarını desteklediği, Afrika Birliği Başkanı Musa Faki Muhammed'in bildirisinden memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın bahsettiği büyük müjde ne olabilir? Yiğit Bulut'tan olay sözler
Gündem

Erdoğan'ın bahsettiği büyük müjde ne olabilir? Yiğit Bulut'tan olay sözler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklanacağını duyurduğu müjdenin ardından çarpıcı i..
Huawei, dünyada bir ilk özelliğe sahip MateBook X 2020'yi tanıttı
Teknoloji

Huawei, dünyada bir ilk özelliğe sahip MateBook X 2020'yi tanıttı

Çinli tüketici elektroniği şirketi Huawei, en yeni dizüstü bilgisayar modeli MateBook X 2020’i resmi olarak tanıttı. Peki MateBook X 2020'ni..
Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken 'Bahçeli' hamlesi
Siyaset

Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken 'Bahçeli' hamlesi

AK Parti ile olan ittifakı zedeleyici açıklamaları nedeniyle MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, MHP lideri Devlet Bahçe..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı