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Dünya BM Güvenlik Konseyi'nden acil Gazze çağrısı! İddialar vahim hemen araştırılsın
Dünya

BM Güvenlik Konseyi'nden acil Gazze çağrısı! İddialar vahim hemen araştırılsın

Yeniakit Publisher
2024-05-11 14:43:00 - 2024-05-11 14:47:09
BM Güvenlik Konseyi'nden acil Gazze çağrısı! İddialar vahim hemen araştırılsın

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze'deki iki hastanenin yakınlarında toplu mezar bulunduğuna ilişkin iddiaların araştırılmasını talep etti.

Katil İsrail'lin dünyanın gözleri önünde Gazze'de uyguladığı soykırım devam ederken, BM Güvenlik Konseyi'nden acil bir çağrı geldi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze'deki iki hastanenin yakınında "toplu mezarların bulunduğuna ilişkin raporlar" hakkında bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Toplu mezarlar var!

BM Güvenlik Konseyi yaptığı açıklamada, Gazze'deki Nasır ve El Şifa sağlık tesisleri içinde ve çevresinde aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu yüzlerce cesedin bulunduğunu iddia etti. 

BM Güvenlik Konseyi üyeleri de bildiride, uluslararası koruma kapsamında "sivillerin ve sivil nesnelerin" korunmasının önemini bir kez daha teyit etti.
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