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Aktüel BM Genel Sekreteri Guterres'ten Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi övgü:
Aktüel

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi övgü:

"Aşının geliştirilmesine büyük katkılarından dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Bütün Almanlar, ikisinin performansıyla gurur duymalı"

Yeniakit Publisher
2020-12-18 12:46:55 -
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi övgü:

BERLİN (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanların BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile gurur duymaları gerektiğini söyledi.

Guterres, BM'nin kuruluşunun 75. yıl ı dolayısıyla Almanya Federal Meclisinde bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştiren Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e övgüde bulunan Guterres, "Kendilerine buradan saygılarımı sunuyorum. Aşının geliştirilmesine büyük katkılarından dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Bütün Almanlar, ikisinin performansıyla gurur duymalıdır." ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri, şu anki mücadelenin, aşının küresel bir kamu malı görülmesini sağlamak olduğunu vurgulayarak, her yerde ve herkes için erişilebilir, uygun fiyatlı olması gerektiğinin altını çizdi.

Popülizm ve yanlış bilgi kirliliğine de değinen Guterres, şöyle devam etti:

"Yanlış bilgilendirme virüsüne karşı da hareket etmeliyiz. Tüm dünyada popülist, bilimi görmezden gelen yaklaşımların halkı yanılttığını, yanlış bilgi ve çılgın komplo teorileriyle birleştiğinde işleri daha da kötüleştirdiğini görüyoruz. Bu nedenle Birleşmiş Milletler olarak bilime ve gerçeklere dayalı bilgi ve tavsiyelerle güven sağlamaya çaba sarf ediyoruz."

- "Zamanımızın en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıyayız"

Guterres, Kovid-19 salgınının dünyayı altüst ettiğine ve salgının 1,5 milyondan fazla kişinin hayatına mal olduğuna dikkati çekerek, şöyle dedi:

"Ekonomiler çöküyor, şirketler kapanıyor, işsizlik artıyor, her yerde insanlar acı çekiyor. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmaktan çok uzaktayız. Yoksulluk artıyor, kıtlık tehdit ediyor. Zamanımızın en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıyayız.

Salgın, toplumlarımızın ortak geleceğimizi tehlikeye atan mevcut yapıları ve koşulları olan derin zayıflıklarını ve fay hatlarını ortaya çıkardı. Eşitsizlikler, adaletsizlik, yetersiz sosyal güvenlik. Her yerde, en zayıflar en çok acı çekiyor. Küresel zorlukların, aynı zamanda küresel çözümler gerektirdiği açıktır."

Avrupa'nın aydınlanma değerlerinden bir sapma, dünyanın bazı bölgelerinde Hristiyan azınlıklara ve diğerlerine yönelik ajitasyon, anti-semitizm, İslamofobia ve diğer ayrımcılık türlerinde artış gözlemlediklerine de değinen Guterres, "Tarihten biliyoruz ki öfke, çarpıtma ve suçlamaya dayanan bir politika her zaman ve istisnasız felakete yol açıyor." diye konuştu.

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