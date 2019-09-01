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BM Genel Sekreteri Guterres'ten KDC'ye "ebola" ziyareti

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ebola salgınının devam ettiği Goma ve Beni kentlerini ziyaret etti - Eboladan öldüğü kesinleşenlerin sayısı 1919'a yükseldi

01 Eylül 2019 Pazar 19:10
BM Genel Sekreteri Guterres'ten KDC'ye "ebola" ziyareti

DAKAR (AA) Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kongo Demokratik Cumhuriyet'inde (KDC) ebola salgının yaşandığı bölgeleri ziyaret etti.

Yerel basındaki haberlere göre, dün ülkeye gelen Guterres, BM İstikrar Misyonu'na (MONUSCO) yaptığı ziyaretin ardından ebola salgınının devam ettiği Goma ve Beni kentlerine geçti. Guterres, burada yaptığı konuşmada "Halkın kriz çığlıklarını duyduğumuzu bilmeleri önemlidir." ifadesini kullandı.

Bölgede 2014 yılından beri yaşanan ayrılıkçı krize de değinen Guterres, "MONUSCO barışın sağlanması için büyük bir bedel ödedi. Bölgedeki güvensizlik durumunun giderilmesi için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, ülkeye gerçekleştirdiği ziyaretin moral ve dostluk ziyareti olduğunu kaydetti.

Salgın bölgesindeki ziyaretini tamamlamasının ardından Guterres, başkent Kinşasa'ya geçerek burada Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile görüşecek.

- KDC'de ebola bilançosu

Dünya Sağlık Örgütü’nün son verilerine göre, KDC’de 3031 kanamalı ateş vakasının görüldüğü salgında, 2926 kişide ebola virüsüne rastlandı.

Verilerde, geçen yıl temmuz sonunda başlayan salgında 1919 kişinin yaşamını yitirdiği, 105 kanamalı ateşten ölüm vakasının da muhtemelen eboladan kaynaklandığı aktarıldı.

DSÖ’ye göre virüsü taşıyan 902 kişi iyileşti.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, geçen hafta, Dünya Sağlık Örgütü eş güdümünde yapılan araştırma kapsamında KDC'deki yaklaşık 700 ebola hastası üzerinde "REGN-EB3", "mAb114", "ZMapp" ve "Remdesivir" isimli ilaçlar denendiğini duyurmuş, vakaların yüzde 94'ünde de iyileşme sağlandığını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 19:10
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  4. KDC
  5. Kongo
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