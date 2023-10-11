  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emeklileri kahreden haber az önce açıklandı! Tüm Türkiye’ye “Maalesef” deyip duyurdu

AK Partili isim peşine düştü! Mansur Yavaş'tan şimdi de bakterili un skandalı

O ülkeden “Filistin’e destek” adı altında namussuzluk! Aldıkları skandal kararı tüm dünyaya böyle duyurdular

Yunanistan'dan Filistin kararı! İsrail bile bu kadarını beklemiyordu

Karamollaoğlu ve Davutoğlu Saadet Partisi Grup Toplantısı'nda konuştu: Zalim ile mazlum arasında kalmak zuldür

Sizi reziller sizi! Takkeler düştü, keller göründü! Yazık, vallahi yazık

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Filistin için dua çağrısı! 'Mahmûd Efendi Hazretleri bu zikri tavsiye ederdi'

Saçmalama be adam! O "Filistin" iddiası "Yuh" dedirtti

En düşük emekli maaşı alan vatandaşlar merakla bekliyordu! Emekli zammı için tarih verildi

O ülkeler apar topar Türkiye’nin kapısını çaldı! O konudaki talepleri şok etti
Dünya BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze uyarısı
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-10-11 20:03:00 -
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze uyarısı

İsrail'in uyguladığı insanlık dışı uygulamaya son vermesini isteyen BM Genel Sekreteri Guterres, yardımların engellenmemesi için çağrıda bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres: "Gıda ve su dahil hayati önem taşıyan malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verilmeli. Hızlı ve engelsiz insani erişime ihtiyacımız var."

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den skandal "Filistin" açıklaması! Tüh senin suratına utanmaz herif
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den skandal “Filistin” açıklaması! Tüh senin suratına utanmaz herif

Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den skandal “Filistin” açıklaması! Tüh senin suratına utanmaz herif

Saçmalama be adam! O "Filistin" iddiası "Yuh" dedirtti
Saçmalama be adam! O "Filistin" iddiası "Yuh" dedirtti

Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Saçmalama be adam! O "Filistin" iddiası "Yuh" dedirtti

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Filistin için dua çağrısı! 'Mahmûd Efendi Hazretleri bu zikri tavsiye ederdi'
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Filistin için dua çağrısı! 'Mahmûd Efendi Hazretleri bu zikri tavsiye ederdi'

İSLAM

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Filistin için dua çağrısı! 'Mahmûd Efendi Hazretleri bu zikri tavsiye ederdi'

O ülkeden "Filistin’e destek" adı altında namussuzluk! Aldıkları skandal kararı tüm dünyaya böyle duyurdular
O ülkeden “Filistin’e destek” adı altında namussuzluk! Aldıkları skandal kararı tüm dünyaya böyle duyurdular

Dünya

O ülkeden “Filistin’e destek” adı altında namussuzluk! Aldıkları skandal kararı tüm dünyaya böyle duyurdular

Yunanistan'dan Filistin kararı! İsrail bile bu kadarını beklemiyordu
Yunanistan'dan Filistin kararı! İsrail bile bu kadarını beklemiyordu

Dünya

Yunanistan'dan Filistin kararı! İsrail bile bu kadarını beklemiyordu

Memur-Sen ve Hak-İş’ten Filistin'e destek mitingi
Memur-Sen ve Hak-İş’ten Filistin'e destek mitingi

Gündem

Memur-Sen ve Hak-İş’ten Filistin'e destek mitingi

Yeniden Refah Partisi'nden Filistin mitingine çağrı!
Yeniden Refah Partisi'nden Filistin mitingine çağrı!

Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden Filistin mitingine çağrı!

Putin: Filistin toprakları, İsrail tarafından askeri güçle işgal edildi" target="_blank">
Lübnan'ın ABD gemileri tarafından vurulacağını söyleyen Putin: Filistin toprakları, İsrail tarafından askeri güçle işgal edildi
Lübnan'ın ABD gemileri tarafından vurulacağını söyleyen Putin: Filistin toprakları, İsrail tarafından askeri güçle işgal edildi

Gündem

Lübnan'ın ABD gemileri tarafından vurulacağını söyleyen Putin: Filistin toprakları, İsrail tarafından askeri güçle işgal edildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23