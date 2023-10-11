BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze uyarısı
İsrail'in uyguladığı insanlık dışı uygulamaya son vermesini isteyen BM Genel Sekreteri Guterres, yardımların engellenmemesi için çağrıda bulundu.
BM Genel Sekreteri Guterres: "Gıda ve su dahil hayati önem taşıyan malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verilmeli. Hızlı ve engelsiz insani erişime ihtiyacımız var."
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