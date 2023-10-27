  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sedat Peker'den dikkat çeken Ali Yerlikaya hamlesi! Herkes şaştı kaldı

Merkez Bankası’ndan flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Hande Fırat’tan bomba iddia! Türkiye, İsrail’le ilgili bu kararı alacak

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi OLMASAYDI NE OLURDU? İçimizdeki İsrailliler yalana doymuyor

Görüntüler ortaya çıktı! Şarlatan Adnan Oktar Aleyna Tilki’ye böyle salça olmuş

O yalanlar Cem Küçük’ü isyan ettirdi! Sağlı-sollu, Allah ne verdiyse girişti

Hilal Kaplan, kötü haberi tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Maalesef…

O anket, az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu! Yeniden Refah damga vurdu! İşte partilerin son oy oranları

Yurttan sesler korosuna o da katıldı! Ahmet Hakan, öyle bir skandala imza attı ki…

İspanya'da skandal kilise raporu: Papazlar on binlerce çocuğun ırzına geçmiş! Kimsenin konuşamadığı gerçek ortaya çıktı
Gündem BM Genel Sekreteri Guterres'ten dünyaya kritik çağrı!
Gündem

BM Genel Sekreteri Guterres'ten dünyaya kritik çağrı!

Yeniakit Publisher
2023-10-27 20:13:00 - 2023-10-27 21:34:06
BM Genel Sekreteri Guterres'ten dünyaya kritik çağrı!

Gazze'deki insani krize ilişkin açıklamada bulunan BM Genel Sekreteri Guterres, "Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Bu bir kader anı. Tarih hepimizi yargılıyor" diyerek dünyaya çağrı yaptı.

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in şiddetli saldırılarına maruz kalmaya devam eden Gazze için "Sefalet her geçen dakika artıyor. Köklü bir değişiklik olmadığı takdirde Gazze halkı, eşi benzeri görülmemiş bir çığ gibi büyüyen insani acıyla karşı karşıya kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki insani krize işaret eden Guterres, "Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Bu bir kader anı. Tarih hepimizi yargılıyor." ifadesine yer verdi.

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in bombalaması yoğunlaştıkça Gazze'deki insani durumun daha da kötüleştiğini, ihtiyaçların giderek "daha kritik ve devasa hale geldiğini" vurgulayarak, "Gazze'deki insani sistem, 2 milyondan fazla sivil için hayal edilemeyecek sonuçlar doğuracak şekilde topyekün bir çöküşle karşı karşıya." yorumunu yaptı.

"Refah Sınır Kapısı'ndan geçişlerin kolaylaştırılması" çağrısı

BM Genel Sekreteri, çatışmaların başlaması öncesinde günde yaklaşık 500 kamyon yardımın girdiği Gazze'ye son günlerde, "ihtiyaçların çok daha fazla olmasına rağmen" sadece 12 kamyonun girişine izin verildiğini aktardı.

Guterres, girişine izin verilen malzemeler arasında BM operasyonlarına yönelik yakıtın bulunmadığını, bu yakıtın aynı zamanda hastaneler, su arıtma tesisleri, gıda üretimi ve yardım dağıtımı için gerekli olduğunu vurguladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"İçinde bulunduğumuz umutsuz ve dramatik durum göz önüne alındığında, yardımın gidişatında acil ve temel bir değişiklik yapılmadan BM, Gazze'ye yardım sağlamaya devam edemeyecek." ifadesini kullanan Genel Sekreter, Refah geçiş noktasından çok daha fazla kamyonun geçmesinin sağlanması için çağrı yaptı.

Guterres, "Çatışmalara insani bir ara verilmesi yönünde artan küresel fikir birliğini memnuniyetle karşılıyorum. İnsani ateşkes, tüm rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması ve hayat kurtaran malzemelerin ihtiyaç duyulan ölçekte ulaştırılması çağrımı yineliyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'den Filistin hamlesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres ile görüştü
Türkiye'den Filistin hamlesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres ile görüştü

Gündem

Türkiye'den Filistin hamlesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres ile görüştü

Guterres: Filistin Devleti kurulmadan çözüm olmaz!
Guterres: Filistin Devleti kurulmadan çözüm olmaz!

Dünya

Guterres: Filistin Devleti kurulmadan çözüm olmaz!

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'ye insani yardım açıklaması
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'ye insani yardım açıklaması

Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'ye insani yardım açıklaması

Avrupa Birliği'nden katil İsrail'in hedef aldığı Guterres'e destek!
Avrupa Birliği'nden katil İsrail'in hedef aldığı Guterres'e destek!

Gündem

Avrupa Birliği'nden katil İsrail'in hedef aldığı Guterres'e destek!

İsrail katliamı sürdürüyor! Gazze'de can kaybı çoğu çocuk 7 bin 326'ya yükseldi
İsrail katliamı sürdürüyor! Gazze'de can kaybı çoğu çocuk 7 bin 326'ya yükseldi

Dünya

İsrail katliamı sürdürüyor! Gazze'de can kaybı çoğu çocuk 7 bin 326'ya yükseldi

İsrailli başkan katılınca olanlar oldu! AK Partili Belediye Başkanı'ndan 'helal olsun' dedirten hareket
İsrailli başkan katılınca olanlar oldu! AK Partili Belediye Başkanı'ndan 'helal olsun' dedirten hareket

Gündem

İsrailli başkan katılınca olanlar oldu! AK Partili Belediye Başkanı'ndan 'helal olsun' dedirten hareket

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

543

alçaklar kapatı bmyi iflas edin

Vatanperver

Israil gucten anlar
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23