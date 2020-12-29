BM Genel Sekreteri Guterres'ten, "2021'i şifa yılı yapalım" mesajı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, trajedi ve gözyaşı ile geçen bir yılın ardından 2021'de umut ışıkları göründüğünü belirterek, "Hep birlikte doğa ile barışıp iklim kriziyle mücadele edelim, Kovid-19'u yenelim ve 2021'i şifa yılı yapalım." dedi.

Guterres yeni yıl mesajında tüm dünyada herkesin "hayatını alt üst eden ve acı getiren" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ardından 2021'in umut getirmesi temennisinde bulundu.

Salgının beraberinde getirdiği yoksulluk, eşitsizlik, açlık ve şiddete karşı insanların birbirlerine yardım eli uzattığına dikkati çeken Guterres, birlik beraberlik ve dayanışma ile umut ışıklarının dünyanın her yerine ulaşacağını söyledi.

Guterres, "Hep birlikte doğa ile barışıp iklim kriziyle mücadele edelim, Kovid-19'u yenelim ve 2021'i şifa yılı yapalım. Ölümcül bir virüsten kurtulalım, bozuk ekonomileri ve toplumları iyileştirelim, bölünmüşlüğü iyileştirelim ve gezegeni iyileştirmeye başlayalım." ifadelerini kullandı.







