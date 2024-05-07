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Dünya BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de taraflara acilen anlaşma çağrısı yaptı! Güvenlik arayışı inkar edildi
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de taraflara acilen anlaşma çağrısı yaptı! Güvenlik arayışı inkar edildi

Yeniakit Publisher
2024-05-07 00:23:00 - 2024-05-07 00:43:22
BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de taraflara acilen anlaşma çağrısı yaptı! Güvenlik arayışı inkar edildi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'daki devam eden kıyım ve sözde alınan kararlar sonuca ulaşmazken Guterres, Gazze'de acıyı sonlandırmak için taraflara acilen gerekli adımı atarak anlaşma sağlamaları çağrısı yaptı.

Guterres, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Refah'a yönelik kapsamlı saldırıya ilişkin belirtilerden derin endişe duyduğunu kaydeden Guterres, daha önce yerinden edilmiş ve çok zor durumda olan insanların tekrar harekete geçtiğine işaret ederek, "Bu insanların güvenlik arayışı çok kez inkar edildi." dedi.

Guterres, uluslararası insancıl hukuk uyarınca tarafların sivilleri korumak zorunda olduğunu vurguladı.

BM Genel Sekreteri, "İsrail ve Hamas'a, Gazze'de acıyı sonlandırmak için acilen gerekli adımları atma çağrımı yineliyorum." mesajını verdi.

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