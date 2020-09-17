BM Genel Sekreteri Guterres, "7. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"nın açılışında konuştu:

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla küresel mücadeleye ilişkin, "Dünyanın bir araya gelmesi ve ortak düşmanımız olan virüse odaklanması gerekiyor." dedi.



BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye'nin ev sahipliğinde bu yıl video konferans yöntemiyle düzenlenen "7. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"nın açılışında konuştu.

Guterres, konferansa katılanları selamlayarak başladığı konuşmasında, etkinliğe ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye minnettar olduğunu dile getirdi.

Bu yıllarda sanal toplantıların, Kovid-19 salgının ortasında gerçekleştiğine işaret eden Guterres, "Bu arada, bir kutuplaşma ve bölünme salgınıyla da karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, Kovid-19 salgınına karşı küresel mücadele ilişkin, "Dünyanın bir araya gelmesi ve ortak düşmanımız olan virüse odaklanması gerekiyor. Bu nedenle siyasi süreçlere ve barışa olan desteği yoğunlaştırmamıza yardımcı olacak küresel bir ateşkese başvurdum." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgınıyla başlayan yeni normalde işlerin farklı şekilde yapılması gerekliliğine işaret eden Guterres, "Ancak teknolojinin gücünden en iyi şekilde yararlanarak çatışma tarafları ve diğerleriyle ilişki kurmak, barış süreçlerinin kapsayıcılığını artırmak, kadınların, yerel toplulukların ve gençlerin hayati derecede önemli seslerini ve katılımını sağlamak için yenilikçi yollar bulabiliriz." dedi.

Guterres, bu yeni yolları şekillendirme taahhüdü için teşekkürlerini ileterek, "Gerçek ve sürdürülebilir barışı sağlamak için bizimle birlikte çalışmaya devam edin." ifadesini kullandı.

7. İstanbul Arabuluculuk Konferansı, uluslararası örgütlerden üst düzey temsilciler ile ara buluculuk alanında dünyaca tanınmış isimleri bir araya getirecek.

Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana barış alanında çalışan insanların karşılaştığı sınamaların ele alınacağı konferansta, salgının çatışma dinamiklerini nasıl etkileyeceği detaylı tartışılacak.



Üç ana panelden oluşan konferansta, çatışma bölgelerindeki mevcut durum, salgın sonrası dönemde çatışma ve barış dinamikleri ile dijitalleşmeyle barış inşası arasındaki ilişki de ele alınacak.