THY - 66 TL Ağustos - İzmir
0553 313 94 23

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten nükleer silahsız dünya çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, atom bombası kurbanlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda nükleer silahsız bir dünya çağrısı yaptı.

10 Ağustos 2018 Cuma 14:58
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten nükleer silahsız dünya çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Japonya Nagazaki'deki atom bombası kurbanlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda nükleer silahsız bir dünya çağrısında bulunan Guterres, “Nükleer silahsızlanma konusundaki taahhüdün eksikliğini gördüğümüzde, hayatta kalan kurbanların sesini yükseltmek gittikçe daha önemli hale geliyor” dedi.

  • BM raporuna göre Kuzey Kore nükleer programını durdurmadı

Guterres, BM'nin nükleer silahlardan arınmış bir dünyaya ulaşmak için atom bombalı saldırı kurbanlarıyla ortak çaba göstereceğini söyledi.

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 14:58
  1. Japonya
  2. Japon
  3. Birleşmiş Milletler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Demba Ba'ya ırkçılık cezasız kalmadı
    1. Demba Ba'ya ırkçılık cezasız kalmadı
    2. Elazığ'da otomobil ile ticari taksi..
    3. Konya'da kaçak üretim 1500 av tüfeği..
    4. Elazığ'da otomobil ile ticari taksi..
    5. İzmir'de ’hayvan nakil aracı’ yazan..
    6. Kadıköy'de bıçaklı kavga: 1 kişli yaralı
    7. 1 dolar kaç TL?
    8. Rize’de trafik kazası: 1 kişi öldü
    9. Türkiye Basketbol ligi fikstürü belli..
    10. Donald Trump'ın Türkiye'ye ilişkin..
    11. Türkiye'den Yunanistan'ın iddialarına..
    12. Katil Esed yine saldırdı
    13. Trump'ın açıklaması sonrası dolarda..
    14. Ameliyat oldu hayatı değişti! 30..
    15. TBL'de fikstürü belli oldu
    16. Destici: 15 Temmuz'un 'dolar' versiyonu
    17. 25 milyon yıllık dev köpek balığı dişi..
    18. Erdoğan'dan Bayburt ve Gümüşhane'ye..
    19. Eşi açıkladı! Fenerbahçe'ye geliyor...
    20. Zaharova: Rusya Kosova'yı tanımamak..
    Melih Gökçek: Diktatör bu kez kesin bitti, Muharrem İnce...
    Melih Gökçek: Diktatör bu kez kesin bitti, Muharrem İnce...
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Flaş iddia: CHP bölünüyor! Muharrem İnce ve destekçileri parti değiştiriyor!
    Flaş iddia: CHP bölünüyor! Muharrem İnce ve destekçileri parti değiştiriyor!
    Amerikalı kızdan tokat gibi cevap! "Sen marka Müslümanısın"
    Amerikalı kızdan tokat gibi cevap! "Sen marka Müslümanısın"
    Dolar 6 TL'yi geçti
    Dolar 6 TL'yi geçti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    "Askerimiz ölümden korkuyor... Bu cihad varlığımızı tehdit ediyor! "
    "Askerimiz ölümden korkuyor... Bu cihad varlığımızı tehdit ediyor! "
    “Domuz kafa” Ordu’daki felaket üzerinden AK Parti’ye saldırdı!
    “Domuz kafa” Ordu’daki felaket üzerinden AK Parti’ye saldırdı!