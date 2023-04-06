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Dünya BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: Oruç, bana İslam’ın gerçek yüzünü gösterdi
Dünya

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: Oruç, bana İslam’ın gerçek yüzünü gösterdi

Yeniakit Publisher
2023-04-06 18:55:00 - 2023-04-06 19:06:34
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: Oruç, bana İslam’ın gerçek yüzünü gösterdi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, her yıl Ramazan ayında mülteci topluluklarını ziyaret ettiğini belirterek, "Oruç, bana İslam’ın gerçek yüzünü gösterdi" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, UN News’in Arapça servisine Ramazan ayı dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu.

Dünyanın birçok noktasında barışın eksik olduğunu kabul eden Guterres, "Bence, barışın sağlanması için birlik olmamızın vakti geldi. Barış, dünyada sahip olabileceğimiz en değerli şey" dedi. Guterres, 1951’de imzalanan Mülteci Sözleşmesi’nin de Kur’an-ı Kerim’in manevi değerlerine uygun olduğunu söylerken, "Mültecilerin çoğunluğu Müslüman’dı. Ayıca mültecilerin büyük bir cömertlik ve dayanışma içinde oldukları toplulukların çoğunluğunu da yine Müslümanlar oluşturuyordu" dedi.

Mülteci kamplarına düzenlediği yıllık ziyaretlerinde dayanışma içinde oruç tuttuğunu kaydeden Guterres, "Genel Sekreter olduğumda, bu geleneğin sürdürülmesi gerektiğini düşündüm. Şimdi ise mülteci topluluklarına değil, acı çeken Müslüman topluluklara odaklanın" açıklamasında bulundu. Ramazan ayında Müslümanlarla birlikte oruç tutmanın kendisine İslam’ın gerçek yüzünü gösterdiğini ifade eden Guterres, "Mültecilere ev sahipliği yapan topluluklarda tanık olduğum barış, dayanışma ve cömertlik duygusu ile mültecilerin dayanıklılığı ve cesareti de son derece ilham vericiydi" sözlerine yer verdi.

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Yorumlar

Haribo

yaw he he

Bir bir

Müslümanmı olmuş
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