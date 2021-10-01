BM Genel Kurulu'na açık mektup! 'Küresel tedarik zincirleri çökmenin eşiğinde'

Uluslararası Kara Taşımacılığı Birliği (IRU), Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Uluslararası Denizcilik Örgütü (ICS), Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) BM liderlerine mektup yazarak pandemi sürecinde yaşadıkları zorlukları anlattı.

Gerekli aşı ve tedavilere ulaşılamaması sebebi ile taşımacılık sektöründe çalışan açığının artacağının vurgulandığı mektupta, "3 adım atılması" çağrısı yapıldı.

-Taşımacılık sektörü çalışanlarına Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanınmakta olan COVID-19 aşılarında öncelik verilmesi

-(Aşı pasaportu gibi) sağlık bilgilerini gösteren belgelerde standartlaştırılmış bir süreç oluşturulması

-DSÖ ve Dünya Çalışma Örgütü’nün (ILO) sektörün sorunlarını BM Genel Kurulu’na ve ulusal hükümetlere de anlatması.

'Krizi çözecek kararlı adımlar bekliyoruz'

ILO Genel Direktörü Guy Ryder: Geçen yıl da BM Genel Kurulu’na konuyu götürdük ve delegelerin bu yıl gerçekleşen kurulda sorumluluklarının farkına varmaları kritik önem taşıyor. Milyonlarca taşımacılık çalışanını temsil eden dernekler olarak sektör çalışanlarının ve ailelerinin hayatını inanılmaz derecede zorlaştıran ve küresel tedarik zincirlerini sıkıştıran kısıtlamaları sonlandırmak için acil adım atmaları için hükümetlere seslendik. Artık bu görmezden gelinebilecek bir çağrı değildir.

ICS Genel Sekreteri Guy Platten: Bu yıl BM Genel Kurulu’nın iki teması var. İnsan hakları ve dirençlilik. Taşımacılık sektörünün gösterdiği inanılmaz boyutlardaki direnci hesaba katarak, BM ve hükümet liderlerini krizi çözecek kararlı ve koordine adımlar atmaları çağrısı yapıyoruz.

'Hükümetlerin kafa karıştıran pandemi önlemleri işleri daha da zorlaştırdı'

IATA Genel Direktörü Willie Walsh: Son 18 ayı aşkın süredir havacılık sektörü çalışanları küresel ticaret rotalarını açık tutabilmek için muazzam bir direnç gösterdi. Hükümetlerin harmonize olmayan, standartlaştırılmamış ve bazen kafa karıştıran COVID-19 önlemleri işleri gereksiz şekilde daha da zorlaştırdı. Özellikle de şimdi ekonomideki iyileşmeyle talep de büyürken bu durum sürdürülebilir değil. DSÖ ve ILO’nun ülkeleri bir araya getirerek küresel bağlantıların daha verimli hale gelmesi için sektör için harmonize önlemler üzerinde uzlaştırmasının zamanı gelmiştir.

'Bu kan ve kaosun sorumlusu hükümetler olacaktır'

ITF Genel Sekreteri Stephen Cotton: Dünya liderleri onları görmezden geldiği halde, taşımacılık sektörü çalışanları tedarik zincirlerinin ve insan hareketinin devamlılığını sağladı. Sınırlar kapandı çalıştılar, evlerine dönemediler, yeterli sağlık hizmetine erişemediler ve hükümetlerin beceriksizliğinden dolan belirsizliklerle başa çıkmak, kısıtlayıcı karantinalara girmek zorunda kaldılar. Açık konuşmak gerekirse, artık dolmuş durumdalar. Şimdi hükümet liderleri çalışanların ihtiyaçlarına kulak vermeli. Eğer bunu yapmazlarsa tedarik zincirlerinde yaşanacak bir çöküşten, kriz içinde çalışan işçilerin ve vatandaşların ölümlerinden ve acı çekmelerinden onlar sorumlu olacaktır. Bu kan ve kaosun sorumlusu hükümetler olacaktır.

Kronik şoför açığı!

IRU Genel Sektreteri Umberto de Pretto: Kamyon şöförleri pandemi başından bu yana sınırlarda anlamsız, koordinasyonsuz hatta sağlıklarını tehlikeye atacak kısıtlamalara rağmen yılmaksızın çalıştılar. Bu kronik şoför açığını daha da kötü hale getirdi. Şoförler ekonominin en temel çalışanlarıdır, hükümetler bu hayati görevlerini yapmaya devam etmeleri için acilen harekete geçmelidir.