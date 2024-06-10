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Dünya BM, Gazze'deki ABD'nin yüzer limanı üzerinden yardım dağıtımını durdurdu
Dünya

BM, Gazze'deki ABD'nin yüzer limanı üzerinden yardım dağıtımını durdurdu

Yeniakit Publisher
2024-06-10 17:50:00 -
BM, Gazze'deki ABD'nin yüzer limanı üzerinden yardım dağıtımını durdurdu

BM Dünya Gıda Programı (WFP), personelinin güvenliğine ilişkin endişeler nedeniyle ABD'nin Gazze'deki yüzer limanından yardım taşıma ve dağıtımını askıya aldı.

BM Dünya Gıda Programı (WFP), personelinin güvenliğine ilişkin endişeler nedeniyle ABD'nin Gazze'deki yüzer limanından yardım taşıma ve dağıtımını askıya aldı.

WFP İcra Direktörü Cindy McCain, ABD'nin Gazze sahilindeki yüzer limanından insani yardım dağıtımının “personelin güvenliği” konusundaki endişeler nedeniyle geçici olarak askıya alındığını söyledi.

McCain, yardım dağıtımının durdurulmasının, kuruluşunun Gazze'deki iki deposunun vurulması ve bir personelin yaralanmasının ardından geldiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerinde çalışmalarına devam ettiklerini aktan McCain, BM programı ve diğer kuruluşlardan gelen yardımların Gazze'ye geniş çaplı olarak akabilmesi için derhal ateşkes çağrısında bulundu.

ABD güçleri, onarım ve rehabilitasyon için Aşdod limanına çekilmesinden günler sonra cuma günü Gazze Şeridi açıklarındaki yüzer limanı yeniden kurmuştu. (İLKHA)
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