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Gündem BM, Gazze'de acil insani ateşkes istenilen karar tasarısını kabul etti
Gündem

BM, Gazze'de acil insani ateşkes istenilen karar tasarısını kabul etti

Yeniakit Publisher
2023-10-28 07:09:00 -
BM, Gazze'de acil insani ateşkes istenilen karar tasarısını kabul etti

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Ürdün tarafından sunulan ve Gazze'de acil insani ateşkes istenilen karar tasarısını 120 oyla kabul etti.

BM Genel Kurulu, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunarak çatışmaların durdurulmasının" istendiği karar tasarısını kabul etti. Tasarıya 45 "çekimser" ve 14 "hayır" oyuna karşı 120 evet oyu verildi.

45 ÇEKİMSER 14 HAYIR OYU KULLANILDI

Ürdün tarafından sunulan ve Türkiye de dahil 50'ye yakın ülkenin eş sunucusu olduğu karar, 193 üyeli BM Genel Kurulunun Özel Acil Filistin oturumunda oylandı. Tasarı 45 "çekimser" ve 14 "hayır" oyuna karşı 120 oyla kabul edildi. Kabul eden tasarıda Gazze'ye insani erişim ve malzeme sevkiyatının kolaylaştırılması için gerekli adımların atılması gerektiğinin önemi vurgulandı.

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