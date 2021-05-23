BM Filistin Daimi Temsilcisi Mansur'dan "Güvenlik Konseyi" açıklaması
Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Siyonist işgal rejiminin havadan, karadan ve denizden sivil halka yönelik saldırılarına Güvenlik Konseyi'nin sesiz kalmasına tepki gösterdi.
Sesiz kalan Güvenlik Konseyi'nin açıklamasına ihtiyaçlarının olmadığını belirten Mansur, "Aksa, Şeyh Carrah, Kudüs ve işgal altındaki topraklardaki halkımızı desteklemeyen Güvenlik Konseyi açıklamasına ihtiyacımız yok." ifadesini kullandı.
Mansur, 2020 yılında da işgal rejiminin, Filistinlilere ait yapıları sistematik yıkıma tabi tutmasını BM yetkililerine ve Güvenlik Konseyi (BMGK) Başkanlığına şikayet etmişti.