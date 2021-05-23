  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Koca'dan tarım işçileri açıklaması
Kassam'ın Gazze'deki kayıpları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC paylaşımı
İşgalci siyonistler böyle yıktı!
Dünya BM Filistin Daimi Temsilcisi Mansur'dan "Güvenlik Konseyi" açıklaması
Dünya

BM Filistin Daimi Temsilcisi Mansur'dan "Güvenlik Konseyi" açıklaması

Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Siyonist işgal rejiminin havadan, karadan ve denizden sivil halka yönelik saldırılarına Güvenlik Konseyi'nin sesiz kalmasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 00:37:00 -
BM Filistin Daimi Temsilcisi Mansur'dan "Güvenlik Konseyi" açıklaması

Sesiz kalan Güvenlik Konseyi'nin açıklamasına ihtiyaçlarının olmadığını belirten Mansur, "Aksa, Şeyh Carrah, Kudüs ve işgal altındaki topraklardaki halkımızı desteklemeyen Güvenlik Konseyi açıklamasına ihtiyacımız yok." ifadesini kullandı.

Mansur, 2020 yılında da işgal rejiminin, Filistinlilere ait yapıları sistematik yıkıma tabi tutmasını BM yetkililerine ve Güvenlik Konseyi (BMGK) Başkanlığına şikayet etmişti. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teşkilat dizisinde bomba sahne! ‘Aşk Şehri Paris’i bakın dünyaya nasıl pazarlamışlar
Medya

Teşkilat dizisinde bomba sahne! ‘Aşk Şehri Paris’i bakın dünyaya nasıl pazarlamışlar

TRT’nin sevilen Teşkilat’ta, Avrupa’nın Aşk Şehri olarak pazarladığı Paris’in gerçek yüzü anlatıldı. Paris’in, Napolyon’un kendi halkını kat..
Rızgar Koçer öldürüldü
Gündem

Rızgar Koçer öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın sözde Mardin Eyaleti Bogok alanında sorumlu isimlerinden olan Rızgar Koçer kod adlı Serhat Ericek isimli terörist öldür..
Mehmetçik, 2 kişiyi Suriye'ye geçerken enselendi! Bakın kim çıktılar
Gündem

Mehmetçik, 2 kişiyi Suriye'ye geçerken enselendi! Bakın kim çıktılar

Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin hudut birliklerince yakalandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay